Insulti alla Brigata Ebraica Nahum | Gestione dell' ordine pubblico inadeguata 100mila persone al corteo

Durante un corteo con circa 100.000 partecipanti, un rappresentante ha dichiarato di aver discusso con il questore di Milano riguardo alla gestione dell’ordine pubblico. In quella occasione, ha affermato che la gestione stessa è risultata del tutto inadeguata, evidenziando una valutazione negativa sulla sicurezza e sull’organizzazione dell’evento. La dichiarazione è stata rilasciata dopo aver partecipato a un colloquio con il questore, alla presenza di una delegazione.

“Ho appena partecipato a un colloquio, insieme a una delegazione, con il questore Bruno Megale di Milano, al quale ho rappresentato che la gestione dell'ordine pubblico è stata del tutto inadeguata. Ho ribadito chiaramente che non ci è stato garantito il diritto costituzionale di manifestare. Pur.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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