Sabato sera, un uomo di 31 anni ha aperto il fuoco durante una cena per i corrispondenti della Casa Bianca in un hotel di Washington. L'individuo, che aveva con sé due armi da fuoco e diversi coltelli, è stato identificato come insegnante, sviluppatore di videogiochi e donatore di Kamala Harris. Le autorità non hanno ancora fornito dettagli sul motivo dell'episodio o sulle sue condizioni.

Aveva due armi da fuoco e diversi coltelli Cole Tomas Allen, il 31enne che sabato sera ha sparato alla cena per i corrispondenti della Casa Bianca, all'hotel Hilton di Washington. Sui social network si trova un'immagine, da lui pubblicata, che lo ritrae come "insegnante del mese". Ma è un'altra l'immagine per cui ormai è già tristemente famoso. L'ha pubblicata il presidente Trump sul social Truth: Allen, disteso a terra a torso nudo, è circondato dalle forze dell'ordine con le armi spianate. Lo hanno fermato da poco a seguito della sparatoria che ha seminato il panico a Washington e causato il ferimento di un agente, protetto da giubbotto aniproiettile.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Insegnante, sviluppatore di videogiochi, donatore di Kamala Harris: chi è l'uomo che ha sparato a Washington

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