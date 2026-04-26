Ingegneria Italia ridurre gap fra aziende e professionisti Stem

Nel settore manifatturiero italiano, il 70% delle aziende segnala difficoltà nel reperire tecnici qualificati. Questo divario tra domanda e offerta riguarda in particolare i professionisti STEM, e rappresenta una sfida che coinvolge anche il coinvolgimento dei giovani. L’obiettivo è colmare questa distanza attraverso azioni mirate, per favorire un miglioramento delle competenze e delle opportunità nel settore.

Il paradosso del manifatturiero italiano: il 70% delle aziende cerca tecnici che non trova, un gap che va ridotto anche parlando ai giovani. Per questo Ingegneria Italia ha organizzato Convivium a Padova il 7 maggio. Solo il 27% degli studenti italiani è iscritto a percorsi STEM e, tra le donne - che rappresentano la maggioranza degli universitari - appena il 10% sceglie queste discipline. Il dato più critico arriva però dal mercato del lavoro: secondo il Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Anpal, la difficoltà di reperimento per i profili tecnici ha superato il 70%. Un valore che evidenzia un paradosso sempre più marcato: la domanda di competenze cresce rapidamente, mentre l'offerta resta insufficiente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ingegneria Italia, ridurre gap fra aziende e professionisti Stem Notizie correlate Laureate in discipline Stem e opportunità di lavoro: in Sicilia il gap maggiore d’ItaliaLa Cisl Sicilia ne parlerà il 6 marzo al liceo Galileo Galilei di Palermo, in una tavola rotonda con esponenti del mondo politico, industriale,... Leggi anche: STEM Racing Italy: l’ITS Cuccovillo accelera tra ingegneria e motorsport Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Mitigazione dei rischi naturali: strategie, criticità e ruolo dei cittadini. Ingegneria Italia, ridurre gap fra aziende e professionisti StemIl paradosso del manifatturiero italiano: il 70% delle aziende cerca tecnici che non trova, un gap che va ridotto anche parlando ai giovani. Per questo Ingegneria Italia ha organizzato Convivium a Pad ... ansa.it ASPI, al via l’Academy per ridurre il gender gap nelle professioni ingegneristicheASPI, promossa l’Academy per formare giovani ingegnere e ridurre il divario di genere nel settore delle costruzioni in collaborazione con Gi Group In Italia, le donne rappresentano solo il 26,6% dei ... affaritaliani.it