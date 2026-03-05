Laureate in discipline Stem e opportunità di lavoro | in Sicilia il gap maggiore d’Italia

In Sicilia, le donne mostrano un crescente interesse per le discipline Stem, che comprendono scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. Le iscrizioni femminili negli atenei regionali e negli Its dell’isola sono in aumento, segnalando un incremento di interesse in queste aree rispetto ad altre regioni italiane. La regione si distingue per il maggior divario tra opportunità di lavoro e formazione per le donne in questi settori.

La Cisl Sicilia ne parlerà il 6 marzo al liceo Galileo Galilei di Palermo, in una tavola rotonda con esponenti del mondo politico, industriale, accademico e scientifico In Sicilia si registra un grande interesse delle donne verso le discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), tanto che crescono le iscrizioni femminili negli atenei regionali e negli Its dell'isola. Di segno meno invece l'accesso al mondo del lavoro da parte di queste laureate o formate in percorsi d'istruzione in queste discipline. Di fatto questa mancata corrispondenza fra domanda e offerta si traduce in un blocco che impedisce alle donne di area Stem di trovare sbocchi occupazionali nelle aree per cui hanno studiato.

