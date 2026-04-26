Un uomo sospettato di aver tentato di attaccare l’ex presidente degli Stati Uniti è stato individuato come Cole Tomas Allen. Secondo quanto riferiscono le fonti, Allen era presente come ospite presso l’hotel Hilton durante una cena dedicata ai corrispondenti della Casa Bianca. Allen è descritto come ingegnere, insegnante e sostenitore di una figura politica, e si sa che ha una formazione tecnica e un passato come sostenitore di Kamala Harris.

Cole Tomas Allen, l’uomo sospettato di essere l’attentatore di Trump, era un ospite dell’Hilton dove era in corso la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Lo ha detto il capo della Polizia di Washington, Jeffery Carroll, secondo il quale il 31enne californiano fermato era regolarmente registrato come ospite presso il prestigioso Hotel della capitale. Questo dettaglio spiega come sia riuscito ad aggirare parte dei controlli, arrivando a soli 50 metri dalla sala del banchetto prima di scatenare il panico. Ma c’è di più. Perché in base a quanto riferito da diverse fonti delle forze dell’ordine informate sugli ultimi sviluppi e...🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Ingegnere, insegnante modello, sostenitore di Kamala Harris: ecco chi è l’attentatore di Trump. E spunta un dettaglio: era ospite dell’Hotel

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