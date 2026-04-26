Durante una cena dei corrispondenti alla Casa Bianca, un uomo ha aperto il fuoco, colpendo alcuni presenti. L'aggressore è stato subito arrestato e identificato come Cole Tomas Allen, un insegnante di 31 anni proveniente da Torrance, in California. Si è scoperto che Allen è un sostenitore di Kamala Harris. Nessuna persona è rimasta gravemente ferita nell'incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell'attacco.

Secondo il suo curriculum online, nel 2017 ha conseguito una laurea in ingegneria meccanica presso il California Institute of Technology di Pasadena. Sul social network LinkedIn, c’è una sua foto con toga e tocco dopo aver conseguito un master in informatica presso la California State University-Dominguez Hills. Secondo i registri federali, Allen ha donato 25 dollari a un comitato politico democratico per la candidatura di Kamala Harris alla presidenza nel 2024. Nel suo percorso universitario, l’uomo ha indicato la partecipazione a una confraternita studentesca cristiana e a un gruppo del campus che organizzava battaglie con pistole Nerf. Negli ultimi sei anni il presunto attentatore ha lavorato per un’azienda, la C2 Education, che offre consulenza per l’ammissione al college e servizi di preparazione ai test per studenti.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Attentato Casa Bianca, l’aggressore è un sostenitore di Kamala Harris

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