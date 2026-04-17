Donna cade sul Sentiero degli Dei frattura esposta alla gamba | portata d'urgenza a Napoli con l'elisoccorso

Una donna è caduta questa mattina sul Sentiero degli Dei, in Costiera Amalfitana, riportando una frattura esposta alla gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno deciso di trasportarla d'urgenza all'ospedale di Napoli tramite un elicottero. La donna è stata stabilizzata prima del trasferimento, ma le sue condizioni non sono ancora state rese note.

L'incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi sul sentiero naturalistico in Costiera Amalfitana. Sul posto sono intervenuti gli uomini del Soccorso Alpino e un'eliambulanza, che ha trasportato la malcapitata a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it

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