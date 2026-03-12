Infortunio Kone tegola per la Roma nella corsa Champions | si è fermato il centrocampista Le sue condizioni e i tempi di recupero

Il centrocampista della Roma si è fermato a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni saranno oggetto di valutazione nei prossimi giorni. La squadra dovrà fare i conti con questa assenza nel corso delle prossime partite. Al momento non sono stati comunicati i tempi di recupero ufficiali.

Infortunio Kone, il centrocampista si è fermato per un affaticamento muscolare e le condizioni del giocatore della Roma dovranno essere valutate. Il cammino della Roma in Europa League subisce un brusco rallentamento proprio alla vigilia di uno dei match più delicati della stagione. Si profila infatti una tegola per Gian Piero Gasperini quando mancano poche ore alla sfida col Bologna, valevole per l'andata degli ottavi di finale. L'allenatore, ora alla guida della panchina giallorossa, si trova a dover gestire una defezione pesante nel cuore del campo che potrebbe alterare sensibilmente gli equilibri tattici previsti per la gara. Secondo le ultime informazioni, il tecnico giallorosso quasi certamente dovrà fare a meno di Manu Koné, fermatosi nella mattinata odierna. Infortunio Koné, tegola Roma: il centrocampista fuori in Bologna-Roma. Stando a quanto affermato da Sky Sport, durante l'allenamento di rifinitura in vista della partita Bologna-Roma, valida per l'andata degli ottavi di finale di Europa League, Manu Koné avrebbe accusato un affaticamento muscolare. Nuovo infortunio per la Roma: titolare out contro il Bologna. Piove su bagnato in casa Roma. La rifinitura di questa mattina ha infatti regalato in dote a Gian Piero Gasperini l'ennesimo infortunio stagionale. Una tegola davvero pesante in vista dell'andata.