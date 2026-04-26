Informatico italiano stupisce il mondo | Scassinata serratura da 15 bit con un computer quantistico Cosa significa per Bitcoin e le nostre password

Un informatico italiano ha annunciato di aver aperto una serratura da 15 bit utilizzando un computer quantistico, attirando l’attenzione internazionale. Questa scoperta riguarda la potenziale capacità dei computer quantistici di superare le misure di sicurezza attualmente in uso per proteggere password e dati sensibili. Il 26 aprile 2026 è stato definito il “Q-Day”, il giorno in cui si prevede che i computer di questa tipologia possano rendere obsolete molte delle protezioni digitali presenti oggi.

Roma, 26 aprile 2026 – Il Q-Day è il giorno in cui i computer quantistici renderanno inutili tutte le attuali password che proteggono l’accesso ai nostri social, all’home banking, alle transazioni in criptovalute e a tanti altri servizi. “È un orizzonte lontano, ma a portata d’occhio”, avverte Giancarlo Lelli, un giovane cagliaritano appassionato di informatica che ha risolto, usando hardware quantistico di pubblico accesso, un puzzle messo in sicurezza da una chiave a 15 bit. Per darvi l’idea del grado di difficoltà, è come se qualcuno fosse in grado di rintracciare in pochi secondi una singola persona in uno stadio che ospita 32mila tifosi.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Informatico italiano stupisce il mondo: “Scassinata serratura da 15 bit con un computer quantistico”. Cosa significa per Bitcoin (e le nostre password) Notizie correlate Cosa significa quando un’upupa si avvicina alle nostre case: cosa le attiraL'upupa è da sempre considerata uno degli uccelli migratori più belli della nostra avifauna. Scienza, così il computer quantistico migliora le previsioni dell’IAL’integrazione tra calcolo quantistico e intelligenza artificiale consente di migliorare significativamente la capacita’ di prevedere il...