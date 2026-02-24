Cosa significa quando un'upupa si avvicina alle nostre case | cosa le attira
L'upupa si avvicina alle case perché è attratta dai nascondigli e dai luoghi aperti dove può cercare cibo. La sua presenza vicino alle abitazioni è spesso legata alla disponibilità di insetti e vermi, che trova facilmente in giardini e cortili. Questa specie, nota per il suo piumaggio colorato, si sposta con regolarità tra campi e zone urbane. La sua vicinanza ai centri abitati spesso sorprende i cittadini e suscita curiosità.
L'upupa è da sempre considerata uno degli uccelli migratori più belli della nostra avifauna. Simbolo della primavera, non ha però sempre goduto di una buona reputazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
