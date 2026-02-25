bimba di 10 mesi di rieti morta dopo essere stata soffocata dal padre mentre dormivano nello stesso letto

Una bambina di appena 10 mesi è morta dopo essere stata ricoverata in condizioni gravissime e stato di ipossia al Policlinico Gemelli di Roma. Era rimasta soffocata dal padre mentre dormivano insieme nel letto. Il gesto sarebbe stato del tutto involontario. La piccola era stata trasferita nella Capitale dopo essere arrivata in arresto cardiaco all’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti. È stata quindi trasportata d’urgenza con l’elisoccorso, al termine di un lungo tentativo di rianimazione da parte dei sanitari del Pronto soccorso reatino. Arresto cardiaco e rianimazione al Pronto soccorso di Rieti L'ipotesi del soffocamento durante il sonno col padre Accertamenti in corso sulla dinamica Arresto cardiaco e rianimazione al Pronto soccorso di Rieti La bimba è stata condotta in ospedale nella mattinata di martedì dai familiari, già in condizioni disperate. I medici del San Camillo de Lellis hanno immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, riuscendo a stabilizzarla dopo diversi minuti. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Leggi anche: Soffocata accidentalmente dal padre nel sonno, grave bimba di 10 mesi a Rieti

Leggi anche: Rieti, soffocata per sbaglio dal papà mentre dormiva: bimba di 10 mesi gravissima

Temi più discussi: Bimbo di 3 anni morto dopo 10 mesi di ricovero a Taormina, indagati oltre 15 sanitari; Un bimbo di 15 mesi è morto dopo aver ingerito cocaina presente in casa, indagata la madre; Funerali di Stato in India per una bimba di 10 mesi donatrice di organi; Parla il papà della bimba di 18 mesi che un 37enne senza fissa dimora ha tentato di rapire in un supermercato ? Intervista Alfredo Ranavolo/Tg1.

Soffocata nel sonno dal padre, bimba di 10 mesi gravissimaLa piccola è arrivata in arresto cardiaco al de Lellis di Rieti ed è stata trasferita in elicottero al Gemelli di Roma ... rainews.it

Bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal corpo del papà: trasferita al Gemelli, rischia la vitaUna bimba di 10 mesi, martedì mattina, 24 febbraio 2026, è stata trasferita in elicottero da Rieti al Policlinico Gemelli di Roma in gravissime condizioni, dopo ... leggo.it

Non ce l'ha fatta la bimba di 10 mesi schiacciata dal padre nel sonno a Rieti: la piccola è morta al Gemelli poche ore dopo - facebook.com facebook