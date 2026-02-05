Donna morta dopo essere stata investita da un’auto nel comune di Bricherasio | incidente stradale

Questa mattina a Bricherasio, una donna di 67 anni ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto sulla circonvallazione. L’incidente è avvenuto in pieno giorno e sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

**Un’italiana di 67 anni è morta a Bricherasio, sulla circonvallazione, dopo essere stata investita da un’auto.** L’incidente si è verificato giovedì 5 febbraio 2026, poco dopo le 19, in una serata coperta da una forte pioggia. La donna, presente sul luogo dell’incidente, è stata travolta da un veicolo che, dopo l’urto, si è fermato immediatamente. I soccorsi del 118 sono intervenuti con un intervento di rianimazione, ma senza successo. Il decesso è avvenuto presso l’ospedale, in seguito a un intervento medico in corso. Le indagini sono state avviate dai carabinieri della stazione di Luserna San Giovanni, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Bricherasio Incidente

Questa sera a Bricherasio una donna è stata investita da un'auto sulla circonvallazione.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Bricherasio Incidente

Argomenti discussi: Torino, muore in casa a 54 anni dopo essere stata visitata in ospedale. La procura apre un'inchiesta per omicidio colposo; Truffa telefonica del finto incidente: anziana muore d’infarto dopo aver consegnato gioielli e soldi; Il giallo di Luana, morta dopo le dimissioni dall'ospedale: ecco perché ora indaga la Procura; Donna cade dal letto del pronto soccorso di Andria e muore: si indaga per omicidio colposo.

Caselle Torinese, donna colpita dal figlio con una sparachiodi: morta dopo giorni di agoniaLitigio familiare a Caselle Torinese finisce in tragedia: donna colpita alla testa dal figlio con una sparachiodi è morta in ospedale. notizie.it

Terribile incidente a Bricherasio: donna investita da un'auto, mortaUna donna è morta nella prima serata di oggi, giovedì 5 febbraio 2026, dopo essere stata investita da un'auto sulla circonvallazione di Bricherasio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 Azien ... torinotoday.it

Giallo a Melissano, donna di 49 anni trovata morta in casa: l’allarme dato dal proprietario x.com

Aveva 41 anni e lascia 4 figli, Maria Luisa, la donna morta oggi in un terribile incidente frontale tra la sua auto ed un camion della nettezza urbana. Per lei non c'è stato niente da fare È accaduto tra Casarano e Taurisano, in provincia di Lecce. L'ennesimo facebook