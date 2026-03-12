Nelle case popolari di Celleno | Viviamo tra muffa buio e crolli | FOTO

Nelle case popolari di Celleno, residenti segnalano condizioni di vita difficili a causa di muffa, ambienti bui e rischi di crollo. In via Daniele Pacetti, le palazzine sono in uno stato di abbandono che rende ogni giorno una sfida. La situazione riflette un degrado evidente e un'assenza di interventi da parte delle autorità competenti.

Palazzine popolari di Celleno nel pieno degrado. In via Daniele Pacetti la quotidianità dei residenti è diventata una lotta contro il degrado e l'indifferenza delle istituzioni. Gli immobili gestiti dall'Ater mostrano i segni evidenti di una manutenzione mai pervenuta, trasformando il diritto.