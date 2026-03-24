Incendio a Milano evacuato un palazzo | sei persone in ospedale

È successo in via Ciriè all'alba di martedì 24 marzo, sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, il 118 e la polizia Le fiamme e il fumo, poi le sirene di vigili del fuoco e soccorritori. Sei persone sono rimaste intossicate in seguito a un incendio che è scoppiato sul balcone di un appartamento al civico 1 di via Cirié a Milano (zona Niguarda) all’alba di martedì 24 marzo. Tutto è accaduto poco dopo le 3.30, come appreso da MilanoToday. Le fiamme sono scoppiate su un balcone al piano rialzato della struttura, ma è ancora da accertare cosa le abbia innescate. Gli abitanti del palazzo sono stati evacuati dalla struttura e sei di loro hanno necessitato di cure mediche; le loro condizioni, fortunatamente, non desterebbero particolari preoccupazioni. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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