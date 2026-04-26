Un’indagine riguarda gli arbitri di Serie A e si concentra su un errore commesso dal procuratore Chiné in relazione a una questione riguardante l’arbitro Rocchi. La vicenda ha sollevato dubbi che potrebbero coinvolgere anche la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con ipotesi di un eventuale commissariamento. La situazione si sta delineando come un possibile punto di svolta nel settore arbitrale e nelle decisioni amministrative della federazione.

di Stefano Cori Indagine arbitri Serie A, il pasticcio del procuratore Chiné potrebbe far crollare l’ipotesi Figc, potrebbe esserci il commissariamento. Stando a quanto riportato da Tuttosport, la vicenda non tocca soltanto il ruolo del designatore della CAN di Serie A e B (oggi Gianluca Rocchi), ma intacca anche con il futuro della presidenza dell’AIA, con gli equilibri interni della FIGC e persino con l’ipotesi di un possibile commissariamento federale. Rocchi si è autosospeso con effetto immediato dopo l’iscrizione nel registro degli indagati della Procura di Milano per concorso in frode sportiva. La sua scelta è stata confermata dall’ AIA, che ha annunciato la convocazione urgente del Comitato Nazionale per assumere i provvedimenti conseguenti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Indagine arbitri Serie A, il pasticcio di Chiné sulla questione Rocchi potrebbe intaccare anche sulla Figc

Notizie correlate

Indagine arbitri, il caso si allarga: il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Occhio all’ipotesi commissariamentoMercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro.

La Procura FIGC chiede gli atti su Gianluca Rocchi a Milano: come Chiné aveva archiviato l’indagine sportivaLa FIGC valuta la riapertura dell’inchiesta su Gianluca Rocchi dopo nuovi sviluppi giudiziari e la richiesta degli atti alla Procura di Milano.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Quali sono le partite dell'indagine sulla frode sportiva degli arbitri: Udinese-Parma e Inter-Verona. I dialoghi in sala Var; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Designatore degli arbitri Rocchi indagato per frode: Avrebbe favorito l’Inter.

Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi indagato per frode sportiva: Mi autosospendo dall’incaricoRocchi si autosospende dopo un’indagine della Procura di Milano su presunte irregolarità nelle designazioni arbitrali e nell’uso del Var, con verifiche anche da parte della giustizia sportiva FIGC e d ... notizie.it

Indagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale! La decisione dell’AIAIndagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale! La decisione dell'AIA ... calcionews24.com

Leggi l'articolo: https://www.ilsole24ore.com/art/calcio-designatore-arbitri-rocchi-indagato-frode-AIWdBrhC #calcio #Rocchi #indagine #IlSole24Ore - facebook.com facebook

Inchiesta arbitri, l’esposto da cui è partita l’indagine: “Violati principi di lealtà e correttezza” milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com