Terremoto nel calcio indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi

Nel mondo del calcio italiano si segnala una novità che riguarda il designatore degli arbitri di serie A e B, coinvolto in un’indagine per presunti reati legati a frode sportiva. La notizia è stata resa nota dalle autorità competenti, che hanno avviato un procedimento giudiziario. La vicenda si inserisce in un momento di attenzione particolare sulle questioni legate alla gestione e alla trasparenza nel calcio professionistico italiano.

Grosso guaio nel mondo del pallone italiano. Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di serie A e B, risulta indagato per "concorso in frode sportiva". Come riferisce l'agenzia di stampa Agi ieri sera gli è stato notificato un avviso di garanzia. L’inchiesta, che verte sul campionato 2024-2025, è partita nell'estate dello scorso anno esplorando tutte le componenti del calcio, dagli arbitri alla Figc, dai club fino alla giustizia sportiva. La procura di Milano indaga per frode sportiva, la stessa ipotesi di reato da cui partì "Calciopoli", che finì con diverse condanne e la clamorosa retrocessione in serie B della Juventus. Nell'inchiesta rivesta particolare importanza un video relativo a un episodio del 1° marzo 2025.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Terremoto nel calcio, indagato il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi Notizie correlate Terremoto nel calcio: il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi è indagato per frode sportivaAGI - II designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. “Indagato per concorso in frode sportiva il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”Un’inchiesta che riporta il calcio italiano indietro nel tempo, fino alle ombre di Calciopoli, ma che si muove dentro il presente fatto di Var... Contenuti e approfondimenti Nuovo terremoto nel calcio italiano. AGI: Gianluca Rocchi indagato per frode sportivaNuovo terremoto in vista nel calcio italiano. Secondo quanto riportato dall'agenzia AGI, il designatore arbitrale Gianluca Rocchi è indagato. tuttomercatoweb.com Terremoto nel calcio italiano, indagato il designatore arbitrale Gianluca Rocchi per frode sportivaInchiesta sul campionato 2024-25: sotto esame Var, arbitri e presunti condizionamenti nelle decisioni di gara ... affaritaliani.it