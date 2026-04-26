Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi lungo la strada Setteponti, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, vicino al bivio per la Crocina. A seguito dello scontro, un uomo di 39 anni è deceduto mentre un giovane di 25 anni si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi.

Tragico incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti, nel territorio comunale di Loro Ciuffenna, in provincia di Arezzo, nei pressi del bivio per la Crocina. Un uomo di 39 anni ha perso la vita dopo che l’auto su cui viaggiava si è ribaltata, finendo fuori strada per cause ancora in fase di accertamento. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Nello stesso incidente è rimasto gravemente ferito un giovane di 25 anni, trasportato in codice rosso all’ospedale Le Scotte di Siena tramite l’elisoccorso Pegaso della Regione Toscana. L’allarme è stato lanciato alle 14:16. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza Blsd di Loro Ciuffenna, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri di San Giovanni Valdarno, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Incidente sulla Setteponti: muore un 39enne, grave un giovane di 25 anni

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