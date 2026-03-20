Ieri mattina a Biandronno si è verificato un incidente sulla provinciale, quando una motocilista di 25 anni ha perso il controllo del mezzo e si è schiantata contro un cancello. La donna è rimasta gravemente ferita nell’impatto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per gestire la situazione.

Grave incidente stradale ieri di prima mattina a Biandronno, dove una motociclista di 25 anni è rimasta ferita in modo gravissimo dopo aver perso il controllo del mezzo. L’episodio si è verificato poco dopo le 7 lungo viale Rimembranze, la strada provinciale che attraversa il centro abitato. Un tratto viario particolarmente trafficato nelle prime ore del mattino, soprattutto per gli spostamenti legati al lavoro. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli inquirenti, la giovane avrebbe improvvisamente perso il controllo della moto, andando a schiantarsi contro il cancello di una villetta situata a bordo strada. L’impatto è stato molto violento e la 25enne è stata sbalzata a terra, riportando traumi gravissimi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schianto contro un cancello. Incidente sulla provinciale. Grave motociclista di 25 anni

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