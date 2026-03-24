Violenza sulla ciclabile | aggredì una donna di 60 anni tunisino condannato a 12 anni

Un giovane tunisino, all’epoca dei fatti minorenne, è stato condannato a 12 anni di carcere per aver aggredito una donna di 60 anni sulla ciclabile in una frazione di Modena. La sentenza ha riconosciuto come unica attenuante la minore età del ragazzo, coinvolto in un episodio di violenza avvenuto recentemente. La vicenda ha suscitato attenzione nella zona e ha portato a un procedimento giudiziario.

Modena, 24 marzo 2026 – L’unica ‘attenuante’ concessa è stata quella della minore età. E’ stato condannato a 12 anni di carcere per tutti i reati contestati il ragazzo tunisino, all’epoca dei fatti minorenne, accusato della violenza avvenuta nella frazione di Tabina di Magreta. Parliamo del minore straniero non accompagnato accusato di tentato omicidio, violenza sessuale e rapina – reati pluriaggravati – a seguito dell’aggressione ai danni di una donna di 66 anni di Tabina di Magreta, aggredita mentre faceva jogging il 15 aprile dello scorso anno sulla pista ciclabile di via Tomaselli. La condanna a 12 anni. La pubblica accusa aveva chiesto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Violenza sulla ciclabile: aggredì una donna di 60 anni, tunisino condannato a 12 anni Articoli correlati Orrore a Birmingham: bambino di 12 anni accusato di violenza sessuale su donna di oltre 60 anniBirmingham sotto choc: un bambino di 12 anni è stato accusato di violenza sessuale e lesioni gravi su una donna di 60 anni, trovata gravemente ferita... Pavia, violenza sessuale sulla nipotina di 6 anni: nonno condannato a 7 anni e 8 mesiPavia, 8 febbraio 2026 - Pena quasi dimezzata rispetto a quella chiesta dall'accusa, ma c'è una prima sentenza di condanna. Approfondimenti e contenuti su Violenza sulla ciclabile aggredì una... Modena, aggredita sulla pista ciclabile, legata e violentata: arrestato un ventenneMODENA – Violentata dopo essere stata aggredita sulla ciclabile immersa nel verde. L’episodio risale ad agosto in località San Damaso, nel Modenese, e ora un 20enne è finito in carcere con accuse ... bologna.repubblica.it Modena, donna aggredita e violentata ad agosto sulla ciclabile: arrestato 20enneArrestato a Modena un cittadino italiano di 20 anni, di origine marocchina, accusato di violenza sessuale pluriaggravata, rapina aggravata e lesioni aggravate, per fatti commessi il 19 agosto scorso ... tg24.sky.it