Caravaggio gravissimo incidente sulla Rivoltana | morti un uomo di 38 anni e una donna di 73

Nella mattinata di domenica 15 marzo, sulla strada Rivoltana, si è verificato un grave incidente che ha coinvolto quattro veicoli e dieci persone. Due delle persone coinvolte, un uomo di 38 anni e una donna di 73 anni, hanno perso la vita. L’incidente è avvenuto all’altezza del ristorante Podere Montizzolo, intorno alle 12.30. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

Caravaggio. Gravissimo incidente attorno alle 12.30 di domenica 15 marzo lungo la Sp. 185 Rivoltana, all’altezza del ristorante Podere Montizzolo: nello scontro tra quattro auto sono rimaste coinvolte 10 persone, due delle quali, un uomo di 38 e una donna di 73, hanno perso la vita. Sul posto i vigili del fuoco di Dalmine e Treviglio, i carabinieri di Treviglio, la Polizia Stradale, quattro ambulanze, due automediche e due elicotteri da Bergamo e Milano. Una delle vetture coinvolte dopo l’impatto si è ribaltata ed è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. Tra le persone ferite anche due bambine di 5 e 6 anni: con loro tre donne di 29, 34 e 42 anni e due uomini di 48 e 74 anni. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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