Drammatico incidente nella notte | muore un ragazzo di 19 anni ferita una giovane di 17

Un incidente stradale nella notte a Morciano di Romagna ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento di una ragazza di 17. La collisione si è verificata lungo una strada principale, quando l’auto ha sbandato e si è cappottata. La vettura ha urtato contro un muro, provocando danni notevoli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. La dinamica dell’incidente resta ancora da chiarire.

MORCIANO Tragedia nella notte a Morciano di Romagna, nel territorio della Valconca in provincia di Rimini, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un incidente in auto. Con lui a bordo c’era anche una ragazza di 17 anni che è riuscita miracolosamente a salvarsi e che ora è ricoverata al Bufalini di Cesena. La vittima è Michele Riglietti, nato a Urbino e residente a Vallefoglia. Il ragazzo era alla guida dell’auto che è volata nella scarpata ribaltandosi. E’ successo intorno alle tre. Stando alla prima ricostruzione il giovane era alla guida di una Bmw quando, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri, è uscito di strada finendo nella vicina scarpata e ribaltandosi. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Drammatico incidente nella notte: muore un ragazzo di 19 anni, ferita una giovane di 19 anniUn incidente stradale ha causato la morte di un ragazzo di 19 anni e il ferimento di una giovane della stessa età a Morciano di Romagna.

