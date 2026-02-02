Non ce l’ha fatta Incidente mortale in Italia schianto devastante | lunghe code è caos

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di ieri a Ponteranica, lungo via Moroni. Un'auto ha perso il controllo e si è scontrata violentemente contro un ostacolo, causando la morte di una persona. Le strade si sono riempite di code e il traffico è rimasto bloccato per ore, creando caos e disagi tra gli automobilisti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare. La polizia sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

Un drammatico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio in via Moroni, nel territorio comunale di Ponteranica. Nel sinistro sono rimasti coinvolti un'automobile e una motocicletta, per cause che sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni disponibili, almeno tre persone sarebbero rimaste coinvolte nell'impatto. Il bilancio è purtroppo grave: un uomo di 53 anni ha perso la vita, come confermato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. Le sue condizioni sono apparse subito critiche e per lui non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di soccorso.

