Incidente mortale a Roma 18enne travolto e ucciso da un’auto

Un ragazzo di 18 anni è morto ieri sera a Roma, travolto da un’auto in via Filippo Fiorentini, nel quartiere Tiburtino. La polizia ha già avviato le indagini e cerca di capire come siano andati i fatti. La strada è stata chiusa al traffico per alcuni minuti mentre i soccorritori tentavano di rianimare il giovane, ma purtroppo non c’era più nulla da fare. La vittima era appena uscito da casa, ancora sconosciuti i motivi dell’incidente.

(Adnkronos) – Un 18enne è stato investito e ucciso a Roma, in via Filippo Fiorentini al Tiburtino. E' successo ieri nella tarda serata. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti in prossimità del civico 7. Il ragazzo, italiano, è stato investito da un 32enne, anche lui di nazionalità italiana, che si trovava alla guida di

Un giovane di 18 anni è stato investito e ucciso ieri sera a Roma, in via Filippo Fiorentini nel quartiere Tiburtino.

