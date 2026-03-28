Si scontra con un' auto in sosta e piomba in mezzo alla strada | 68enne ferito

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, poco dopo le 17.30 in via Vado a Giussago, Portogruaro. Un uomo di 68 anni si è scontrato con un'auto in sosta e successivamente è finito al centro della strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale.

Il sinistro è accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, poco dopo le 17.30 in via Vado nel centro abitato di Giussago. L'uomo, per cause in corso di accertamento dalla polizia locale di Portogruaro, ha sbandato finendo contro l'auto ferma Sinistro stradale nel pomeriggio di oggi, sabato 28 marzo, poco dopo le 17.30 in via Vado nel centro abitato di Giussago a Portogruaro. Una Fiat Stilo, condotta da P.L. di 68 anni, del posto, per cause ancora in corso di accertamento dalla polizia locale di Portogruaro, è sbandato urtando un veicolo in sosta a bordo strada. In conseguenza dell'impatto l'auto ha effettuato una carambola arrestandosi al centro della carreggiata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Si scontra con un'auto in sosta e piomba in mezzo alla strada: 68enne ferito Articoli correlati Leggi anche: Sbanda con l'auto e si ribalta in mezzo alla strada, ferito un uomo: traffico in tilt Perde il controllo dell'auto e si scontra contro un'auto in sosta che sfonda la vetrina di un'attivitàIl fatto è avvenuto questa mattina a Trestina di Città di Castello: due veicoli danneggiati. Contenuti e approfondimenti su Si scontra con un'auto in sosta e... Temi più discussi: Roma, auto si scontra con una minicar: morto un 17enne; Furgone si scontra con un’auto sull’Ostigliese e finisce fuori strada: illesi i conducenti; Incidente sulla Colombo, scontro tra un'auto e una microcar: morto 17enne; Si scontra con un'auto della Questura, morto agente in moto. Harley Davidson si scontra con un’auto e finisce in un canaleAll’origine dell’incidente forse un’incomprensione tra i due conducenti. Il 29enne motociclista ricoverato in codice giallo ... laprovinciapavese.gelocal.it Auto si scontra con un'altra macchina e centra il muretto di una casa: madre e figlio estratti dalle lamiereMARIANO DEL FRIULI (GORIZIA). Violento impatto tra due auto nella tarda mattinata di oggi, 24 marzo, nel territorio comunale di Mariano del Friuli in provincia di Gorizia, dove una donna e un minore s ... ildolomiti.it Si scontra contro un’auto nel Novarese: perde la vita un centauro 46enne x.com È difficile trovare le parole per l'innocenza che si scontra con il rumore della guerra, dove l'infanzia dei bambini di Gaza viene consumata dall'attesa di un domani che sia, finalmente, solo silenzio e pace. Foto di Fadi A Thabet #nondimenticartidellapalestina #f - facebook.com facebook