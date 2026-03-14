A Montecorice, un incidente tra un'auto e un furgone ha provocato la morte di una coppia di fidanzati di 29 e 24 anni. L’auto, dopo lo scontro, è finita nel vuoto. Il conducente del furgone è risultato positivo alla droga. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma per i giovani non c’è stato nulla da fare.

Un'auto finita nel vuoto dopo lo scontro con un furgone a Montecorice. Muore una coppia di fidanzati, Michele e Maria avevano solo 29 e 24 anni. Il camionista è risultato positivo alla droga e negativo all'alcol test Altredue giovani vitespezzate in modo improvviso e tragico nel Salernitano. Si tratta di Michele Pirozzi e Maria Magliocco. Nella tarda serata di ieri, in località Ripe Rosse di Montecorice, una coppia di fidanzati ha perso la vita in un drammatico incidente stradale. I due viaggiavano a bordo di una Volkswagen Polo quando, per cause ancora da accertare, si è verificato unviolento impatto con un furgoneCitroën Jumper. Dopo lo scontro, l’auto ha sfondato il guardrail ed èprecipitata in un dirupo a picco sul mare. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Montecorice, auto si scontra con furgone: muoiono due giovani fidanzati. Il camionista positivo alla droga

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