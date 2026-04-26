Incidente a Valentano | si ribalta con l' auto e resta incastrato ferito 23enne

Nel pomeriggio del 26 aprile, a Valentano, in località Mezzano, un'auto si è ribaltata dopo essere uscita dalla strada. A bordo un ragazzo di 23 anni residente a Pitigliano, che è rimasto incastrato all’interno del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno estratto il conducente e prestato le prime cure. Le sue condizioni sono da accertare.

Auto finisce fuori strada e si ribalta. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio del 26 aprile a Valentano, in località Mezzano, ha coinvolto un ragazzo di 23 anni residente a Pitigliano. Per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso autonomamente il controllo della macchina finendo fuori.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Gradoli: si ribalta con l'auto e resta incastrato, ferito 23enne Perde il controllo e si ribalta con l'auto: 93enne resta incastrato nell'abitacoloIl fatto si è verificato nella giornata di mercoledì 25 febbraio tra la strada regionale 251 e l'ex provinciale 53 a San Quirino.