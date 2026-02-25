Perde il controllo e si ribalta con l' auto | 93enne resta incastrato nell' abitacolo

Il fatto si è verificato nella giornata di mercoledì 25 febbraio tra la strada regionale 251 e l'ex provinciale 53 a San Quirino. Sul posto i soccorsi e i vigili del fuoco Un uomo di 93 anni è rimasto ferito a seguito di un incidente stradale avvenuto nella giornata di mercoledì 25 febbraio a San Quirino. Il fatto si è verificato nella rotonda tra strada regionale 251 e l'ex provinciale 53 a San Quirino. Immediati i soccorsi. Stando alle prime ricostruzioni il conducente, alla guida di una Fiat Panda, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo che è finito fuori strada. L'auto, a quel punto si è ribaltata terminando la sua corsa sul fossato. La Sores, subito allertata dal Nue112, si è attivata inviando sul posto i vigili del fuoco e il personale medico infermieristico, giunto a bordo dell'ambulanza e dell'automedica. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

