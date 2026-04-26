Incidente a Gradoli | si ribalta con l' auto e resta incastrato ferito 23enne

Nel pomeriggio del 26 aprile, a Gradoli, un giovane di 23 anni residente a Pitigliano ha perso il controllo della propria auto, che è uscita di strada e si è ribaltata su un fianco. L’incidente ha causato l’incastramento del conducente, che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per estrarlo dall’auto e prestare le prime cure.

Auto finisce fuori strada e si ribalta su un fianco. L'incidente, avvenuto nel pomeriggio del 26 aprile a Gradoli, ha coinvolto un ragazzo di 23 anni residente a Pitigliano. Per cause ancora in corso di accertamento, il giovane avrebbe perso autonomamente il controllo della macchina finendo fuori.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Perde il controllo e si ribalta con l'auto: 93enne resta incastrato nell'abitacoloIl fatto si è verificato nella giornata di mercoledì 25 febbraio tra la strada regionale 251 e l'ex provinciale 53 a San Quirino. Auto esce fuori strada e si ribalta nel Salernitano: ferito un uomo, è rimasto incastrato tra le lamiereL'incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 11 febbraio, tra Sala Consilina e Teggiano.