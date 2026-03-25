Questa mattina sulla strada statale 274, tra Gallipoli e Leuca, si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli. Uno dei mezzi si è ribaltato a causa dell’impatto, e due persone sono rimaste ferite. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e i rilievi di rito. La viabilità è stata parzialmente rallentata.

Impatto tra due auto sulla statale, e uno dei due mezzi si ribalta. L’incidente è avvenuto questa mattina sulla strada statale 274, la Gallipoli-Leuca, all’altezza dello svincolo per Racale e Melissano. Nel sinistro sono rimaste coinvolte una Lancia Y e una Lancia Musa. E la prima delle due auto, a causa del violento impatto, si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli, che hanno messo in sicurezza i mezzi, e i sanitari del 118, che hanno trasportato i conducenti al pronto soccorso dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesù” di Gallipoli. Fortunatamente le condizioni dei feriti sembrano non essere gravi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Incidente sulla statale nel Salento: auto ribaltata e due feriti

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