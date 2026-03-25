Un’auto ribaltata e due distrutte | 5 feriti nell’incidente sulla Provinciale

Mercoledì sera, intorno alle 21:15, un incidente sulla Provinciale in direzione Curno ha coinvolto diversi veicoli. Un’auto si è ribaltata e altre due sono risultate distrutte, causando il ferimento di cinque persone. L’incidente si è verificato a Dalmine e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi. Le condizioni dei feriti non sono state rese note.

Cinque feriti, un’auto ribaltata e due distrutte. È il bilancio dell’incidente che si è verificato mercoledì sera, 25 marzo, intorno alle 21,15 a Dalmine, sulla Provinciale in direzione Curno. I primi a dare l’allarme sono stati degli automobilisti di passaggio. Padre e figlia che hanno visto l’auto ribaltata: una Opel grigia con a bordo una ragazza di origine straniera. “Era immobile, non parlava e sentiva dolore alla testa – racconta l’uomo -. L’ho aiutata ad uscita dell’abitacolo, poi ho chiamato i soccorsi”. Cinque minuti dopo si sarebbero tamponate altre due auto. La prima, una Opel Corsa, avrebbe rallentato per evitare l’auto ribaltata; la seconda sarebbe arrivata a velocità elevata e l’impatto sarebbe stato inevitabile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Incidente sulla statale nel Salento: auto ribaltata e due feriti Incidente fra due auto sulla strada provinciale di Racalmuto: 6 feriti in ospedaleCinque, forse sei, i feriti - già trasferiti negli ospedali San Giovanni di Dio di Agrigento e Barone Lombardo di Canicattì -dopo un incidente... Approfondimenti e contenuti su Un'auto ribaltata e due distrutte 5... Temi più discussi: Violentissimo scontro sulla Provinciale in Valsugana: un'auto si ribalta dopo l'impatto (FOTO). Una ragazza di 24 anni trasportata in ospedale; Scontro tra 4 auto nel Bergamasco, due morti e diversi feriti; Incidente a Front: auto urta un palo e si ribalta nel fosso a bordo carreggiata, ferita una ragazza; Incidente a Petriano, schianto sulla provinciale: auto si ribalta, coinvolti altri due mezzi. Un ferito. Auto si ribalta sulla Provinciale: due persone coinvolte, un ferito in ospedalePaura nella prima mattinata di oggi, mercoledì 25 marzo, lungo la strada provinciale 79 tra Bione e Agnosine, dove un’auto si è ribaltata finendo ruote all’aria. L’incidente è avvenuto poco dopo le 7 ... bresciatoday.it Paura sulla provinciale, perde il controllo dell'auto che si ribalta (FOTO): in azione i soccorsi, una persona in ospedaleBRESCIA. Momenti di paura questa mattina, 25 marzo, tra Bione e Agnosine in Valsabbia per un incidente stradale: perde il controllo dell'auto che si ribalta, una persona ferita. L'allarme è scattato l ... ildolomiti.it Quest’oggi, grazie a Avis Comunale Cagliari e Avis Provinciale Cagliari, abbiamo organizzato una giornata di donazione del sangue all’Unipol Domus dedicata a giocatori, staff tecnico e dipendenti del Club. Un atto di responsabilità verso la nostra comunità c - facebook.com facebook A Silvi, chiuso un tratto della provinciale 29/B x.com