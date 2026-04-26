Incidente a Pontecorvo | il grazie della famiglia al cuore della Polizia

Due giovani provenienti da Lucera sono rimasti coinvolti in un incidente stradale avvenuto a Pontecorvo il 20 aprile. La famiglia di una delle persone coinvolte ha espresso gratitudine nei confronti della Polizia, che è intervenuta sul posto. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente o sulle condizioni dei coinvolti.

? Cosa sapere Incidente stradale a Pontecorvo il 20 aprile coinvolge due giovani provenienti da Lucera.. I genitori inviano una lettera di ringraziamento alla Polizia Municipale di Benevento.. Due genitori provenienti da Lucera hanno inviato una lettera aperta per ringraziare la Polizia Municipale di Benevento dopo il violento incidente stradale avvenuto il 20 aprile 2026 in località Pontecorvo, coinvolgente il figlio e la sua compagna. Il sinistro, verificatosi alle porte della città beneventana, ha travolto la serenità di una famiglia pugliese, costretta a muoversi in fretta verso un luogo sconosciuto. In quelle ore di angoscia, i due familiari si sono trovati senza punti di riferimento, smarriti in una realtà estranea, dovendo gestire l’impatto con la notizia del coinvolgimento dei propri cari nel drammatico evento stradale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente a Pontecorvo: il grazie della famiglia al cuore della Polizia Notizie correlate Leggi anche: Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia Cuore “bruciato”, il medico legale della famiglia: “Nessuna lesione al cuore nella fase dell’espianto” a BolzanoDai primi accertamenti effettuati durante l’autopsia non sarebbero emerse lesioni al cuore impiantato a Domenico Caliendo nella fase del prelievo a... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Scontro tra due autobus sulla Casilina: sette feriti e un paziente in codice rosso; Incidente mortale sulla Casilina, perde la vita un motociclista della zona; Grave incidente sulla Casilina a Castrocielo: scontro tra due bus. Otto feriti, uno è grave; Incidente mortale sulla Avezzano-Sora. La vittima è Biagio Liban Di Lallo. Si schianta contro le auto in sosta, 30enne di Latina ferito a PontecorvoL'incidente autonomo. Il giovane è stato poi soccorso dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Cassino per gli accertamenti. latinacorriere.it Una catena di errori umani che ha portato a violare le procedure di sicurezza in un reattore obsoleto e con difetti di progettazione: è così che 40 anni fa è avvenuto a Chernobyl il più grande incidente nucleare finora registrato. Oggi la vegetazione ha preso il - facebook.com facebook "Questo incidente non mi distoglierà dal vincere la guerra in Iran", ha dichiarato Trump dopo l'attentato sventato alla cena con i giornalisti. Poche ore prima aveva bloccato la sua delegazione in partenza per Islamabad paventando "confusione nella leaders x.com