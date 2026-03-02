Un'auto in fuga dalla polizia a Roma ha forzato un posto di blocco, dando il via a un inseguimento che si è concluso con uno scontro violento. L’incidente ha coinvolto un veicolo proveniente dalla direzione opposta e ha causato danni gravissimi a una famiglia a bordo. Le autorità stanno indagando sui dettagli della vicenda e sul motivo della fuga.

Tre persone sono morte durante un inseguimento tra auto a Roma. Tutto è nato da un veicolo sottoposto a controllo da un equipaggio della polizia in zona Quarticciolo che si è dato alla fuga. All'inseguimento si è aggiunta una gazzella dei carabinieri. La macchina in fuga, giunta all'altezza di via Collanina, ha invaso la corsia opposta andandosi a scontrare contro un secondo veicolo privato. Nell'impatto tutti e tre i passeggeri di quest'ultimo sono morti. Secondo le prime indiscrezioni le vittime sarebbero madre, padre e figlio di 70, 64 e 41 anni. I tre occupanti della macchina in fuga, di origine sudamericana, sono stati arrestati per omicidio stradale, violazione degli obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti, resistenza, porto di oggetti atti allo scasso e resistenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Roma, auto in fuga all'alt della polizia provoca incidente: distrutta una famiglia

Leggi anche: Roma: auto in fuga da polizia provoca un incidente. Uccisa una famiglia di tre persone

Roma, fuggono all’alt in auto e causano incidente: tre morti, famiglia distruttaUn’auto è fuggita all’alt della polizia, ieri sera nella zona del Quarticciolo a Roma, e ne è nato un’inseguimento durante il quale l’auto in fuga ha...

The Myth of Age 30: How Long Did Medieval Peasants Actually Live (Sleep Story)

Contenuti utili per approfondire Roma.

Temi più discussi: Auto in fuga provoca un incidente a Roma, morti una coppia e il figlio; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 morti; Roma, ladri in fuga dalla polizia provocano incidente. Tre morti, distrutta una famiglia; Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 2 morti e un ferito.

Roma, auto in fuga con 3 ladri sudamericani travolge un'intera famiglia: morti marito e moglie (70 e 64 anni) e il figlio di 41ROMA - La corsa, l'inseguimento, la morte: è durata alcuni chilometri ieri sera la fuga dell'auto con a bordo tre cittadini sudamericani che ha poi travolto alla periferia di ... ilmessaggero.it

Roma, auto non si ferma a controllo polizia e in fuga provoca incidente: 3 mortiLe vittime sono padre, madre e figlio. Da una prima verifica all’interno dell’abitacolo del veicolo in fuga sono stati trovati jammer e cacciaviti atti allo scasso. Sul posto sono intervenuti anche i ... tg24.sky.it

L'analisi della prestazione di Sozza in Roma-Juventus facebook

#Roma, il muro d’Europa cade all’improvviso x.com