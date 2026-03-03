Durante l’autopsia a Bolzano, il medico legale ha confermato che non sono state riscontrate lesioni al cuore impiantato di Domenico Caliendo durante la fase dell’espianto. I primi accertamenti indicano che il cuore non presentava danni evidenti al momento del prelievo. La questione riguarda ora le cause del decesso e le condizioni recenti dell’uomo.

Dai primi accertamenti effettuati durante l’autopsia non sarebbero emerse lesioni al cuore impiantato a Domenico Caliendo nella fase del prelievo a Bolzano. È quanto riferito dal medico legale Luca Scognamiglio, consulente della famiglia del bimbo di 2 anni e 4 mesi, morto il 21 febbraio scorso, a quasi due mesi dall’intervento al Monaldi. Al piccolo fu impiantato un cuore “bruciato” dal contatto con il ghiaccio secco, impropriamente utilizzato per la conservazione e il trasporto. “Da un primo esame non sono ‘emerse lesioni al cuore nella fase dell’espianto, in particolare non sembra esserci il taglio sul ventricolo di cui qualche fonte ha parlato’”, ha dichiarato il professionista, facendo il punto sugli accertamenti eseguiti finora. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Cuore "bruciato", il medico legale della famiglia: "Nessuna lesione al cuore nella fase dell'espianto" a Bolzano

L’espianto sul bambino dal cuore bruciato è iniziato prima dell’arrivo dell’organo da BolzanoL’intervento su Domenico all’ospedale Monaldi è iniziato prima dell’arrivo del nuovo cuore da Bolzano.

Autopsia sul bimbo col cuore bruciato esclude lesioni da espianto, smentita ipotesi dell'errore già a BolzanoL’autopsia sul bambino col cuore bruciato non ha evidenziato alterazioni o lesioni riconducibili all’espianto avvenuto a Bolzano.

