Inchiesta Rocchi il legale tuona | Accuse di frode incomprensibili mancano i nomi degli altri soggetti

Un avvocato ha commentato le accuse presenti nell'inchiesta Rocchi, affermando che sono poco chiare e prive di dettagli specifici. Ha anche evidenziato l'assenza dei nomi di altre persone coinvolte, suscitando dubbi sulla completezza delle informazioni disponibili. La discussione si concentra sulle incongruenze riscontrate nel materiale emerso recentemente.

di Alberto Petrosilli Inchiesta Rocchi, il legale ha preso posizione sottolineando tutte le incongruità del caso scoppiato nella giornata di ieri. Resta sullo sfondo di un caso giudiziario che assume contorni sempre più sfumati. Mentre la proprietà Oaktree osserva la squadra a caccia del 21° scudetto, le parole dell’avvocato Antonio D’Avirro, legale del designatore Gianluca Rocchi, sollevano nuovi interrogativi sulla solidità dell’inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – «Sono contestazioni che non si riescono a capire, perché si segnala un concorso di più persone, ma queste altre persone non vengono indicate.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inchiesta Rocchi, il legale tuona: «Accuse di frode incomprensibili, mancano i nomi degli altri soggetti» Notizie correlate Leggi anche: Repubblica: “Rocchi indagato, bufera sugli arbitri. Accuse di frode e designazioni pilotate” Leggi anche: Calcio, inchiesta sul designatore Rocchi: ipotesi frode sportiva Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Designatore arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva: Mi autosospendo; Calcio italiano: Rocchi indagato per concorso in frode sportiva; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Mi autosospendo da designatore. Caso Rocchi, il legale D’Avirro: Accuse poco chiare, mancano i presunti compliciProsegue il dibattito sull’inchiesta della Procura di Milano che coinvolge il designatore arbitrale Gianluca Rocchi. A intervenire è stato il suo legale, Antonio D'Avirro, che ... tuttojuve.com Inter: Marotta rompe il silenzio e racconta la sua verità, l'accusa del legale di RocchiIl presidente nerazzurrro Beppe Marotta racconta la sua versione in diretta su Sky e Dazn dopo l'inchiesta che vede coinvolti i vertici arbitrali ... sport.virgilio.it La risposta di Marotta alla domanda sull'inchiesta nei confronti di Rocchi, che avrebbe designato 'arbitri graditi' all'Inter nella scorsa stagione. ”Apprendiamo tutto dalla stampa. Questi comunicati ci meravigliano, noi non abbiamo arbitri graditi o arbitri non gr - facebook.com facebook Bufera #Rocchi, #Chinè: "Ricostruzioni fantasiose, nell'inchiesta 2025 nessuna condotta rilevante" x.com