La Procura di Milano sta portando avanti un'inchiesta che riguarda cinque partite disputate tra squadre di diverse categorie, inclusa una partita di Coppa Italia. L'indagine riguarda eventi accaduti in varie sedi, tra cui Salerno e San Siro. Tra gli aspetti sotto esame ci sono situazioni legate a possibili irregolarità o comportamenti sospetti nelle partite coinvolte. Un soggetto è stato iscritto nel registro degli indagati.

Da Inter-Verona del 6 gennaio 2024 a Udinese-Parma del primo marzo 2025, sono 5 i match tra Serie A, Serie B e Coppa Italia nel fascicolo della Procura di Milano. Ecco tutte le partite sotto la lente. L’Agi dice di aver letto l’avviso di garanzia consegnato a Gervasoni e spiega la sua posizione di indagato con un evento di Salernitana-Modena, partita di Serie B giocata l’8 marzo 2025. L’Agi spiega che Gervasoni avrebbe “incalzato e sollecitato l’addetto Var Luigi Nasca affinché richiamasse l’arbitro Giua all’on field review”. Un intervento quindi molto simile a quello di Rocchi per Udinese-Parma. L’episodio, in quel Salernitana-Modena, a inizio secondo tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Inchiesta Rocchi, da Salerno a San Siro le 5 partite su cui si indaga: cosa successe

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