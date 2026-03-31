La Procura di Milano sta conducendo un'indagine riguardante presunte intese riservate e possibili rapporti tra enti pubblici e le due società calcistiche coinvolte nella gestione dello stadio di San Siro. Le indagini cercano di fare chiarezza su eventuali accordi non trasparenti, mentre le autorità giudiziarie approfondiscono le relazioni tra le parti interessate.

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© Calcionews24.com - Inchiesta San Siro: la Procura di Milano indaga su patti segreti e collusioni tra Comune, Inter e Milan. La ricostruzione di quanto sta succedendo!

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