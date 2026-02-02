Questa mattina è emersa una nuova svolta nella crisi che scuote il mondo degli arbitri italiani. Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, ha cercato di costringere alcuni dirigenti arbitrali a dimettersi, usando metodi aggressivi e minacce. La vicenda ha fatto emergere un clima di tensione dentro l’associazione, con alcuni dirigenti che si sono lasciati andare a lacrime e momenti di sconforto. La situazione resta calda e ancora tutta da chiarire.

AGI - "Il presidente dell’ AIA, Antonio Zappi, ha cercato di indurre alle dimissioni con modalità aggressive e minacciose diversi dirigenti arbitrali ”. “Nego assolutamente di essere l’autore e disconosco sia il contenuto dell'esposto sia la sigla apposta in calce allo stesso”. Nasce da un’accusa contenuta in una denuncia firmata Roberto Patrassi, l’ inchiesta che sta scuotendo il mondo arbitrale e che potrebbe portare nell’udienza del 12 gennaio, davanti al Tribunale Federale, alla condanna e alla decadenza di Antonio Zappi. Le accuse della Procura Federale . Il numero uno dell’associazione arbitri è imputato perché, secondo la Procura Federale, avrebbe costretto a dimettersi due dirigenti per far posto ad altri a lui graditi, cioè gli ex arbitri Daniele Orsato e Stefano Braschi. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Calcio: "dimissioni e crisi di pianto", le carte dell'inchiesta che scuote il mondo degli arbitri

L'inchiesta che coinvolge l'AIA e il presidente Antonio Zappi rivela una serie di tensioni interne, con accuse di pressioni e minacce rivolte a dirigenti arbitrali.

