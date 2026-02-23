Champions League designati gli arbitri per i playoff di ritorno | ecco chi dirigerà le partite di Inter Juve e Atalanta

Gli arbitri sono stati scelti per i playoff di ritorno della Champions League a causa delle esigenze di organizzazione e sicurezza. La UEFA ha assegnato i fischietti alle partite di Inter, Juve e Atalanta, garantendo una gestione equilibrata delle gare. Le designazioni sono state fatte considerando l’esperienza e la neutralità degli arbitri. Le partite si avvicinano e tutti aspettano di vedere come si comporteranno in campo.

Sorteggi Champions League, i playoff in diretta LIVE: le avversarie di Inter, Juve e AtalantaOggi si sono svolti i sorteggi dei playoff di Champions League 202526.

Champions League, ecco le avversarie di Inter, Juventus e Atalanta nei playoffQuesta mattina sono stati estratti i playoff della Champions League, e le squadre italiane sono pronte a sfidarsi per l’ingresso nella fase a gironi.

