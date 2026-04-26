Il presidente della Lega Serie A ha espresso la propria posizione sul recente caso che coinvolge gli arbitri nel calcio italiano. Dopo le dichiarazioni del procuratore, anche Simonelli ha commentato la questione, affermando che mettere in discussione la credibilità del campionato non è mai permesso. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi addetti ai lavori, suscitando reazioni e dichiarazioni pubbliche.

Dopo il procuratore Chinè, anche il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha detto la sua sul caso che da ieri scuote il calcio italiano. Le sue parole sono riportate dalla Gazzetta dello Sport. Caso arbitri, le parole di Simonelli. Il presidente ricorda come – per ora – si tratti solo di accuse: “A valle di quanto letto su tutti i media vorrei ricordare che, come in qualsiasi altra situazione, si tratta di accuse degli inquirenti e che è dovere di tutti ritenerle come tali in una normale dialettica democratica. Giudizi affrettati o conclusioni di qualsiasi genere sono fuori posto, nell’attesa doverosa che le indagini compiano il loro percorso per stabilire la verità.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Caso arbitri, Simonelli: “Giammai è consentito di mettere in dubbio la credibilità del campionato”

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