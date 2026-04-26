Inchiesta arbitri Serie A Chinè | Udinese Parma solo fatti infondati Inter e club in attesa di novità

Un’inchiesta riguarda episodi arbitrali nelle partite di Serie A, con un focus su alcune segnalazioni tra Udinese e Parma. Un rappresentante ha dichiarato che le accuse sono infondate. Nel frattempo, le società dell’Inter e di altri club sono in attesa di aggiornamenti ufficiali sui procedimenti in corso. La vicenda coinvolge diverse partite e si concentra sui fatti contestati e sulle eventuali decisioni delle autorità sportive.

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