Arbitri designati per la 25ª giornata di Serie A | le scelte per Inter-Juve e Napoli-Roma

Questa mattina la Lega Serie A ha annunciato gli arbitri per le partite della 25ª giornata. Per Inter-Juventus è stato scelto un arbitro esperto, mentre Napoli-Roma sarà diretto da un arbitro con meno partite di alta difficoltà alle spalle. Le designazioni sono state fatte con attenzione, e ora si attendono le prime decisioni in campo.

una panoramica completa delle designazioni arbitrali per la 25ª giornata di serie a offre una visione chiara delle responsabilità disponibili per ciascun incontro, dai direttori di gara ai supporti tecnologici. le designazioni ufficiali, riportate dall’aia, definiscono ruolo e gerarchie per ogni incontro, assicurando gestione, fluidità e controllo del match. un intervento atletico che ha coinvolto pedro durante il quarto di finale di Coppa Italia ha scatenato immediata. In una cornice istituzionale, una mattinata destinata a chiarire responsabilità e procedure ha coinvolto Aurelio De. Nel contesto della Roma, la coppia Malen e Dybala sta emergendo come perno offensivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Arbitri designati per la 25ª giornata di Serie A: le scelte per Inter-Juve e Napoli-Roma Approfondimenti su Inter Juve Arbitri Serie A: ufficiali le designazioni della 25ª giornata. Chi è stato scelto per Inter Juve e Napoli Roma Questa mattina l’AIA ha annunciato ufficialmente gli arbitri per la 25ª giornata di campionato. Arbitri designati per i quarti di Coppa Italia: le scelte per Napoli-Como e Bologna-Lazio Questa sera si giocano le partite dei quarti di finale della Coppa Italia 202526. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Inter Juve Argomenti discussi: Gli arbitri della prossima giornata di Serie A Enilive | DAZN News IT; Designati arbitro e VAR per Napoli - Como; Gli arbitri. Massa per il Genoa, Pezzuto per la Samp. Il derby del levante ad Ayroldi; Del Monte® Coppa Italia Final Four 2026: designati i sei arbitri del weekend bolognese. Gli arbitri. Massa per il Genoa, Pezzuto per la Samp. Il derby del levante ad AyroldiSono stati designati gli arbitri per la prossima giornata di serie A e B. Genoa - Napoli (sabato alle 18.00), è stata affidata a ... telenord.it Santoro (Rainews): Due arbitri di Napoli ad arbitrare la Juventus? Quest'anno episodi arbitrali sono diventati una rouletteA 1 Football Club, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Dario Santoro, giornalista collaboratore di Rainews. Di seguito, ... tuttojuve.com Da #Celik a #Muharemovic, l'altro #Inter- #Juve è sul mercato: cosa può succedere tra rinnovi e scadenze x.com ULTIM'ORA ESPLOSIVA THURAM A Due Giorni da Inter-Juve - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.