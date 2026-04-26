Durante un episodio legato a un’inchiesta sugli arbitri, si vede un uomo chiamare un ufficiale di gara e chiedere se fosse stato assegnato un rigore. Nel corso delle indagini è stato incluso nel registro degli indagati anche un ex arbitro di alto livello, sulla base di un video che viene ritenuto rilevante. La vicenda si sta svolgendo senza ulteriori dettagli pubblici al momento.

Al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video Al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video, ottenuto dall’agenzia Agi, risalente a marzo 2025. Nel filmato si vedono Daniele Paterna e Sozza al lavoro in Sala Var durante Udinese-Parma. Ecco il video da Gazzetta.it.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Inchiesta Arbitri, qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: “È rigore?”

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