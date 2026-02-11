Conte stizzito | Scudetto? Ma che domanda è Non parliamo sempre di arbitri ma ad ogni partita c’è qualcuno che si lamenta Mi auguro che… 

Dopo la sconfitta ai rigori contro il Como in Coppa Italia, Antonio Conte si è mostrato molto seccato. Il tecnico ha rifiutato di parlare di scudetto, rispondendo secco a una domanda sulla corsa al titolo. Ha anche criticato chi si lamenta degli arbitri, sottolineando che sono cose che capitano ad ogni partita.

Al termine del match perso ai rigori con il Como in Coppa Italia, Antonio Conte ha parlato in maniera stizzita di corsa scudetto e di arbitri. Antonio Conte ha parlato a Mediaset al termine del match di Coppa Italia tra Napoli e Como. Di seguito le sue dichiarazioni. ULTIMISSIME JUVE LIVE SUGLI ARBITRI E SULLA PARTITA – « Non andiamo a parlare sempre di discorsi arbitrali perché ogni partita c'è sempre qualcuno che si lamenta, non è una buona stagione per arbitri e VAR. Mi auguro possano trovare qualcosa per migliorare la situazione, perché sono tutti a lamentarsi, bisogna cercare di migliorare: come lo facciamo noi con le nostre squadre, anche Rocchi deve migliorare i suoi arbitri e il VAR.

Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, si è lasciato andare a dure critiche in conferenza stampa.

Argomenti discussi: Conte: Scudetto? Cerchiamo di essere seri.... E in tv prima la frase su Rocchi, poi in conferenza cita Mourinho così!; Conte stizzito in conferenza stampa e cita Mourinho: Da ora in avanti farò il gesto del 2 al posto di chi faceva zero tituli; Il Como stende il Napoli ai rigori: Fabregas batte Conte e vola in semifinale, sfiderà l’Inter di Chivu!; Lite tra Conte e Massimo Mauro in diretta: Ma che domanda è? Evitiamo domande ridicole.

