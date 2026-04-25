Qualcuno chiama Paterna che si volta e chiede | È rigore? Il video al centro dell' inchiesta

Un video risalente a marzo 2025, ottenuto dall’agenzia Agi, è al centro dell’inchiesta che ha portato all’iscrizione di Gianluca Rocchi nel registro degli indagati. Nel filmato si vede una scena in cui una persona chiama Paterna, che si volta e chiede se si tratta di un rigore. La registrazione è stata acquisita nel corso delle indagini in corso.

Al centro dell’ inchiesta che ha portato all’iscrizione del nome di Gianluca Rocchi sull’elenco degli indagati c’è un video, ottenuto dall’agenzia Agi, risalente a marzo 2025. Nel filmato si vedono Daniele Paterna e Sozza al lavoro in Sala Var durante Udinese-Parma. Paterna è chiamato a giudicare un possibile fallo di mano in area di rigore: “Non mi sembra fuori dalla sagoma - si sente spiegare - guarda la posizione del braccio”. Pochi istanti più tardi, però, proprio Paterna si volta di scatto verso un punto alle sue spalle, come se fosse stato richiamato da qualcuno: “È rigore?”, sembra chiedere a quel punto. Successivamente torna a parlare con l’arbitro di campo Fabio Maresca: “Un attimo Fabio, è possibile calcio di rigore.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Qualcuno chiama Paterna, che si volta e chiede: "È rigore?". Il video al centro dell'inchiesta Notizie correlate Il Comitato “Giustizia Sì” chiama il No al suo evento: la lezione di stile che rimette al centro i cittadiniL’incontro è promosso dal Comitato “Giustizia Sì”, che però per il proprio evento sul referendum ha voluto chiamare a dialogare anche esponenti del... Allevamento intensivo di conigli in Veneto, Essere Animali chiede di vietare le gabbie: il video dell’inchiestaUn’indagine di Essere Animali mostra le gravi sofferenze in un allevamento intensivo di conigli in Veneto: gabbie minuscole, uccisioni irregolari e...