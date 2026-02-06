Sommer rompe il silenzio | Nelle prossime settimane incontro con l’Inter per discutere il futuro Due le alternative allo svizzero

Sommer rompe il silenzio e annuncia che nelle prossime settimane incontrerà i dirigenti dell’Inter per parlare del suo futuro. Il portiere svizzero, in attesa di capire quale sarà il suo ruolo, attende con fiducia l’appuntamento con la società nerazzurra. Due le opzioni sul tavolo, ma ancora nessuna decisione definitiva.

Yann Sommer, presente all'evento come voce d'eccezione per la SRF (la TV di Stato svizzera), ha rotto il silenzio sul suo futuro, lanciando un segnale chiaro alla dirigenza di Viale della Liberazione.

L’Inter si prepara ad affrontare il Borussia Dortmund in Champions League, con Yann Sommer titolare tra i pali.

Calciomercato Inter: Pellegrini nel mirino per il centrocampo A fine stagione, diversi calciatori lasceranno l’Inter: giugno 2026 segna la scadenza di alcuni contratti importanti, tra cui quelli di Stefan De Vrij, Henrikh Mkhitaryan e Yann Sommer. Secondo Orazio facebook