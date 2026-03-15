Caos Inter Marotta blinda il gruppo | silenzio stampa e scontro con gli arbitri

L’Inter ha deciso di adottare il silenzio stampa dopo le tensioni di San Siro durante la partita contro l’Atalanta. La società ha inoltre avuto uno scontro con gli arbitri, che ha portato a una posizione di forte chiusura. La squadra rimane quindi isolata sui temi legati all’ultimo incontro, evitando commenti pubblici e comunicazioni ufficiali in merito alla vicenda.

Il fortino dell’ Inter si sigilla dietro un silenzio stampa punitivo dopo il caos scoppiato a San Siro nel match contro l’ Atalanta. La rabbia nerazzurra è esplosa nella pancia dello stadio, dove la squadra è rimasta asserragliata per oltre due ore dopo il fischio finale. La strategia comunicativa, imposta da Giuseppe Marotta, mira a blindare il gruppo ed evitare squalifiche pesanti in vista della trasferta di Firenze, sfida che la capolista dovrà già affrontare senza Cristian Chivu, espulso dal direttore di gara Manganiello durante i concitati minuti finali. Il cuore della protesta risiede in un faccia a faccia di trenta minuti tra la dirigenza nerazzurra e la quaterna arbitrale. 🔗 Leggi su Forzainter.eu Articoli correlati Inter Atalanta, i retroscena dietro il silenzio stampa dei nerazzurri: Chivu a rapporto con Marotta e Ausilio. Ecco tutti i dettaglidi Redazione Inter News 24Inter Atalanta, svelati i retroscena sul silenzio stampa del club nerazzurro: tutti i dettagli della riunione tra Chivu,... Manganiello e Var nel mirino dell’Inter (che va in silenzio stampa). Palladino: “Non parlo di arbitri”Milano, 14 marzo 2026 – La volata finale Scudetto, come l’anno scorso, porta con sé polemiche arbitrali. Tutti gli aggiornamenti su Caos Inter Caos Inter-Juventus, Marotta: Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediaticaDopo le polemiche arbitrali di Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Giuseppe Marotta interviene in conferenza stampa, in occasione dell'assemblea di Lega Calcio Serie A, in corso di svolgimento ... tuttomercatoweb.com Caos Inter-Juventus: Gravina sente Rocchi, Saviano accusa Marotta. Le top news delle 22La sfida serale del Maradona tra Napoli e Roma è la penultima partita della 25^ giornata di Serie A, con il primo tempo che si è concluso 1-1: al gol del vantaggio firmato dal solito e già ... m.tuttomercatoweb.com