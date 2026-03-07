Fiamme nell' azienda agricola devastato fienile

Venerdì sera un incendio si è sviluppato all’interno di un’azienda agricola a Castel Volturno, coinvolgendo il fienile della struttura. Le fiamme hanno provocato danni significativi alla parte dell’edificio, causando la distruzione di materiali e attrezzature conservate nel deposito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’area.

Paura nella serata di venerdì all’interno dell’azienda agricola Letizia di Castel Volturno, dove un incendio è divampato nel fienile della struttura. Secondo le prime informazioni, le fiamme sarebbero state causate da un corto circuito. Il rogo si è propagato in breve tempo, avvolgendo il fienile e distruggendo tonnellate di balle di fieno e mangime destinato alle bufale. I danni alla struttura sono ingenti: il tetto è stato completamente devastato dall’incendio. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, giunte dai distaccamenti di Mondragone e Aversa, insieme ai volontari della protezione civile. Le operazioni di spegnimento sono proseguite per tutta la notte e sono continuate anche nella mattinata di oggi, sabato 7 marzo, a causa di alcune fumarole ancora attive. 🔗 Leggi su Casertanews.it

