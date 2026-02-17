Viterbo | incidente a Nepi chiusa via Cassia in entrambe le direzioni
Un incidente a Nepi ha provocato la chiusura totale di via Cassia, coinvolgendo due auto e creando disagi ai pendolari. La collisione si è verificata al chilometro 42,8 della strada statale 2, bloccando il traffico in entrambe le direzioni e rallentando i mezzi di soccorso.
Un incidente stradale ha coinvolto due veicoli a Nepi, un comune situato in provincia di Viterbo. A causa di questo sinistro, la strada statale 2 "Via Cassia" è attualmente chiusa in entrambe le direzioni al chilometro 42,800. La notizia è stata comunicata attraverso un avviso ufficiale da Anas. Deviazioni per gli automobilisti. Per gli automobilisti che si dirigono verso Nord, sono state predisposte delle deviazioni al chilometro 41,000, sulla strada Cimina. D'altro canto, coloro che viaggiano in direzione Sud dovranno seguire le deviazioni al chilometro 46,800, sulla strada Nepesina. Queste misure sono state adottate per garantire la sicurezza degli utenti della strada e per facilitare le operazioni di ripristino della viabilità.
Un incidente sulla Cassia a Nepi ha costretto la chiusura della strada questa mattina, dopo che due auto si sono scontrate a causa di un tamponamento improvviso.
