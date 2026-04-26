Incendio in un garage ad Amaseno A fuoco quad e mezzi agricoli

Nella notte ad Amaseno, un incendio ha interessato un garage in via Vallefratta. Le fiamme hanno coinvolto un quad e alcuni mezzi agricoli presenti all’interno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio e evitato che il fuoco si propagasse ad altre parti dell’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’evento.

Incendio nella notte ad Amaseno in via Vallefratta. In un garage di un'abitazione si sono propagate le fiamme, costringendo all'intervento sul posto i vigili del fuoco, che sono prontamente intervenuti per spegnere il rogo. Presso l'abitazione sono arrivati anche i carabinieri della locale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Incendio in un garage ad Arbizzano: intervento dei vigili del fuocoNel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, un incendio si è sviluppato all’interno di un garage interrato ad Arbizzano, frazione di Negrar di... Piombino, a fuoco mezzi e materiali agricoli: fiamme circoscritte senza danni a personePIOMBINO – Un grave evento accidentale ha interessato un’azienda situata in località Vignale, dove un incendio ha interamente avvolto una struttura... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Incendio in un garage a Bagnoregio, intervento dei vigili del fuoco; Incendio in un garage a Breganzona, Alertswiss: Chiudere porte e finestre; Incendio in un garage ad Amaseno. A fuoco quad e mezzi agricoli; Incendio in un garage, trentenne trasportato in ospedale per intossicazione da fumo. Incendio in garage, paura ad AmasenoLe fiamme si sarebbero sviluppate a causa del corto circuito di un quad presente nel garage sottostante l'abitazione ... ciociariaoggi.it Incendio in un garage a Bagnoregio: fiamme domate dai Vigili del fuocoBAGNOREGIO - Paura nel pomeriggio di ieri a Bagnoregio, dove un incendio è divampato all’interno di un garage adiacente a un’abitazione. Le cause del ro ... etrurianews.it Corriere della Sera. . Dicono gli svizzeri: «Come noi chiediamo a voi di pagare, voi potete chiedere di pagare a noi». Parole, quasi testuali, che paiono liquidare l’incendio a Crans, i suoi 41 morti e i 115 feriti, come «un banale infortunio», per usare la sintesi, a - facebook.com facebook Incendio a Roma, in fiamme una roulotte. Uomo di 62 anni in pericolo di vita ift.tt/1OpRGkj x.com