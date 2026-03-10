Incendio in un garage ad Arbizzano | intervento dei vigili del fuoco

Nel pomeriggio di martedì 10 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere un incendio che si è sviluppato in un garage interrato ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella. L’incendio ha coinvolto l’area sottostante a un edificio residenziale, richiedendo l’uso di mezzi specializzati per domare le fiamme e mettere in sicurezza la zona. Nessuna informazione sulle cause dell’incendio è stata resa nota.

Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 10 marzo, un incendio si è sviluppato all'interno di un garage interrato ad Arbizzano, frazione di Negrar di Valpolicella. L'allarme, secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, è scattato poco dopo le 17 in via Carlo Montanari, dove le fiamme hanno interessato un box auto situato al piano sotterraneo di un edificio. Sul posto sono intervenuti i pompieri del comando di Verona con tre squadre operative, supportate da due autobotti. I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio e impedire che le fiamme si propagassero alle strutture vicine o ad altri locali del garage. L'intervento ha consentito di contenere i danni alla struttura, limitandone l'estensione.

